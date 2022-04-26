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Вінниччина: СБУ затримала трьох ймовірних коригувальників ворожого вогню

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 20:56

Управління СБУ у Вінницькій області затримало трьох осіб, які можуть бути причетні до коригування ракетного обстрілу або інформування російських окупантів про результати ударів біля Жмеринки та Козятина.

Джерело: облуправління СБУ

Дослівно: "Вчора (25 квітня – УП) внаслідок ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви та поранені. Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії".

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Деталі: У понеділок, 26 квітня, 5 людей загинули та ще 18 отримали порання у результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині.

Згідно з повідомленням СБУ, служба веде посилену роботу поблизу місць завдання росіянами ракетних ударів. "Наразі вже затримано трьох людей, які могли коригувати вогонь або повідомляти ворогові про результати обстрілу", - інформують в СБУ.

Теми: Вінницька областьСБУвійнаРосія
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