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Ракетні удари по Вінниччині: 5 загиблих, багато поранених

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 15:51

П’ятеро людей загинули та ще 18 отримали порання у результаті російських ракетних ударів по залізничній інфраструктурі поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура у Facebook  

Дослівно прокуратура: "Вранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.

Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено (інформація уточнюється!)".

Деталі: За вказаним фактом слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби.

Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у результаті російських обстрілів Жмеринки та Козятина у Вінницький області є загиблі та поранені.

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Теми: Вінницька областьвійнажертви
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