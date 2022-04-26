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Виннитчина: СБУ задержала трех возможных корректировщиков вражеского огня

Светлана КизиловаВторник, 26 апреля 2022, 20:56

Управление СБУ в Винницкой области задержало трех человек, которые могут быть причастны к корректировке ракетных обстрелов или информированию российских оккупантов о результатах ударов возле Жмеринки и Козятина.

Источник: облуправление СБУ

Дословно: "Вчера (25 апреля – УП) в результате вражеских ракетных обстрелов в Винницкой области были повреждены объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть жертвы и раненые. Следователи СБУ зарегистрировали и расследуют уголовные производства по ч. 3 ст. 110 УК, проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

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Детали: В понедельник, 26 апреля, 5 человек погибли и еще 18 получили ранения в результате российских ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре вблизи городов Жмеринка и Казатин Винницкой области.

Согласно сообщению СБУ, служба ведет усиленную работу вблизи мест нанесения россиянами ракетных ударов. "В настоящее время уже задержаны три человека, которые могли корректировать огонь или сообщать врагу о результатах обстрела", - информируют в СБУ.

Темы: Винницкая областьСБУвойнаРосcия
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