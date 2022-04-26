США не будуть проти, якщо Україна вирішить відмовитись від НАТО у мирній угоді з РФ

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що адміністрація Байдена відкрита до мирної угоди між Києвом і Москвою, яка призведе до того, що Україна стане "нейтральною" державою поза військовими альянсами.

Про це він сказав комітету Сенату із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Головний дипломат США визнав, що якби Україна уклала угоду з Росією з відмовою від членства в НАТО для припинення конфлікту, Сполучені Штати поважали б це.

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"Це рішення повинні приймати вони", - сказав Блінкен.

"Ми не збираємося бути більшими українцями, ніж українці", – додав він.

Коментарі Блінкена прозвучали після суперечки з сенатором Рендом Полом про те, чи сприяла підтримка Сполученими Штатами членства України в НАТО рішенню Росії почати війну.

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Блінкен відкинув цю ідею, сказавши, що річ не в членстві України в НАТО, а в упевненості Путіна, що Україна "не заслуговує бути суверенною незалежною країною і має бути повернута до складу Росії".

Пол відповів, що питання НАТО явно пов’язане з конфліктом, оскільки воно було ключовим елементом поточних переговорів між Росією та Україною на мирних переговорах у Білорусі та Туреччині.

Блінкен зазначив, що "на сьогоднішній день ми не бачимо ознак", що Путін "серйозно ставиться до переговорів". Якщо це зміниться, і українці будуть задіяні, Сполучені Штати підтримають це, сказав Блінкен.