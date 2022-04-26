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США не будут против, если Украина решит отказаться от НАТО в мирном соглашении с РФ

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 21:48

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник, что администрация Байдена открыта к мирному соглашению между Киевом и Москвой, которое приведет к тому, что Украина станет "нейтральным" государством вне военных альянсов.

Об этом он сказал комитету Сената по иностранным делам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Главный дипломат США признал, что если бы Украина заключила соглашение с Россией с отказом от членства в НАТО для прекращения конфликта, Соединенные Штаты уважали это.

"Это решение должны принимать они", – сказал Блинкен.

"Мы не собираемся быть больше украинцев, чем украинцы", – добавил он.

Комментарии Блинкена прозвучали после спора с сенатором Рэндом Полом о том, способствовала ли поддержка Соединенными Штатами членства Украины в НАТО решению России начать войну.

Блинкен отверг эту идею, сказав, что дело не в членстве Украины в НАТО, а в уверенности Путина, что Украина "не заслуживает быть суверенной независимой страной и должна быть возвращена в состав России".

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Пол ответил, что вопрос НАТО явно связан с конфликтом, поскольку он являлся ключевым элементом текущих переговоров между Россией и Украиной на мирных переговорах в Беларуси и Турции.

Блинкен отметил, что "на сегодняшний день мы не видим признаков", что Путин "серьезно относится к переговорам". Если это изменится и украинцы будут задействованы, Соединенные Штаты поддержат это, сказал Блинкен.

Темы: СШАНАТОРосcиявойна
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