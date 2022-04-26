На сході ЗСУ відбили 5 атак і знищили близько сотні окупантів з їх технікою
Вівторок, 26 квітня 2022, 21:53
Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Деталі: 26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ.
Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 100
- танків – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- мінометів – 3
- автотехніки – 13
- ЗУ – 1
Нагадаємо: 25 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у боях українські військові знищили 160 росіян зі складу військових з'єднань ворога.
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