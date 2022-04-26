На сході ЗСУ відбили 5 атак і знищили близько сотні окупантів з їх технікою

Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: 26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ.

Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

особового складу – до 100

танків – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

мінометів – 3

автотехніки – 13

ЗУ – 1

Нагадаємо: 25 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у боях українські військові знищили 160 росіян зі складу військових з'єднань ворога.