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На сході ЗСУ відбили 5 атак і знищили близько сотні окупантів з їх технікою

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 21:53

Збройні сили Україні в ході боїв на сході змогли протягом доби відбити 5 ворожих атак, ворог поніс втрати.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: 26 квітня в районі відповідальності ОТГ "Схід" українські воїни відбили 5 атак російських військ.

Також було виявлено скупчення автомобільної техніки, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 100
  • танків – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • мінометів – 3
  • автотехніки – 13
  • ЗУ – 1

Нагадаємо: 25 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у боях українські військові знищили 160 росіян зі складу військових з'єднань ворога.

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Теми: ДонбасОРДЛОЗбройні силивійна
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