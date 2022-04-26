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На востоке ВСУ отбили 5 атак и уничтожили около сотни оккупантов с их техникой

Светлана КизиловаВторник, 26 апреля 2022, 21:53

Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook

Детали: 26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск.

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Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – до 100
  • танков – 6
  • БМП – 4
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 1
  • САУ – 1
  • минометов – 3
  • автотехники – 13
  • ЗУ – 1

Напомним: 25 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" в боях украинские военные уничтожили 160 россиян из состава соединений врага.

Темы: ДонбассОРДЛОВооруженные силывойна
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