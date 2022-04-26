На востоке ВСУ отбили 5 атак и уничтожили около сотни оккупантов с их техникой
Вторник, 26 апреля 2022, 21:53
Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook
Детали: 26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск.
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Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – до 100
- танков – 6
- БМП – 4
- БТР – 1
- МТЛБ – 1
- САУ – 1
- минометов – 3
- автотехники – 13
- ЗУ – 1
Напомним: 25 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" в боях украинские военные уничтожили 160 россиян из состава соединений врага.