На востоке ВСУ отбили 5 атак и уничтожили около сотни оккупантов с их техникой

Вооруженные силы Украины в ходе боев на востоке смогли в течение суток отразить 5 вражеских атак, РФ понесла потери.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook

Детали: 26 апреля в районе ответственности ОТГ "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских войск.

Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение россиянам. В результате боев было уничтожено:

личного состава – до 100

танков – 6

БМП – 4

БТР – 1

МТЛБ – 1

САУ – 1

минометов – 3

автотехники – 13

ЗУ – 1

Напомним: 25 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" в боях украинские военные уничтожили 160 россиян из состава соединений врага.