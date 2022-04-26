Харківщина: від обстрілів РФ за добу 3 загиблих, 12 поранених

У Харкові внаслідок російських обстрілів у вівторок 3 людини загинули, 7 дістали поранень. В області – ще 5 поранених.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні внаслідок обстрілів Харкова 3 людини загинули, 7 отримали поранення.

У Золочеві 3 людей отримали поранення, ще 1 поранений в Чугуєві, 1 людина постраждала в Дергачах".

Деталі: Синєгубов повідомив, що загарбники намагаються і далі проводити наступ в районі міста Ізюм. Захисники Харківщини тримають оборону та завдають окупантам нових втрат.

У вівторок в районі Балаклії був знищений російський гвинтокрил КА-52 "Алігатор".