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Харківщина: від обстрілів РФ за добу 3 загиблих, 12 поранених

Катерина ТищенкоВівторок, 26 квітня 2022, 22:37
Харківщина: від обстрілів РФ за добу 3 загиблих, 12 поранених
Олег Синєгубов, фото з Facebook

У Харкові внаслідок російських обстрілів у вівторок 3 людини загинули, 7 дістали поранень. В області – ще 5 поранених.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні внаслідок обстрілів Харкова 3 людини загинули, 7 отримали поранення.

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У Золочеві 3 людей отримали поранення, ще 1 поранений в Чугуєві, 1 людина постраждала в Дергачах".

Деталі: Синєгубов повідомив, що загарбники намагаються і далі проводити наступ в районі міста Ізюм. Захисники Харківщини тримають оборону та завдають окупантам нових втрат.

У вівторок в районі Балаклії був знищений російський гвинтокрил КА-52 "Алігатор".

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Теми: Харківвійна
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