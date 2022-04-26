Харьковская область: от обстрелов РФ за сутки 3 погибших, 12 раненых

В Харькове в результате российских обстрелов во вторник 3 человека погибли, 7 получили ранения. В области – еще 5 раненых.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня в результате обстрелов Харькова 3 человека погибли, 7 получили ранения.

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В Золочеве 3 человека получили ранения, еще 1 ранен в Чугуеве, 1 человек пострадал в Дергачах".

Детали: Синегубов сообщил, что захватчики пытаются и дальше проводить наступление в районе города Изюм. Защитники Харьковской области держат оборону и наносят оккупантам новые потери.

Во вторник в районе Балаклеи был уничтожен российский вертолет КА-52 "Аллигатор".