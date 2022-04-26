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ЗСУ мінусують 7 ворожих "пташок" у небі України

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 23:21
ЗСУ мінусують 7 ворожих пташок у небі України

Протиповітряна оборона України у вівторок знищила 7 повітряних цілей російської армії.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: За добу 26 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних сил України уразили щонайменше сім повітряних цілей:

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1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

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3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Дослівно: "Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України".

Теми: війна
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