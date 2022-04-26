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Десантники знищили російський гелікоптер "Алігатор"

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 18:46
Десантники знищили російський гелікоптер Алігатор
ілюстративне фото

На Харківщині воїни десантники знищили російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: пресцентр Генштабу ЗСУ, пресцентр ДШВ у Facebook

Дослівно ГШ: "Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Харківщині".

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Деталі: Командування ДШВ уточнює, що ворожий вертоліт збив із ПЗРК "Stinger" військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Роз'яснюється, що за військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною.

Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

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Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів США.

 

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Теми: війнаХарківська область
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