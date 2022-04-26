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ВСУ минусуют 7 вражеских целей в небе Украины

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 23:21
ВСУ минусуют 7 вражеских целей в небе Украины

Противовоздушная оборона Украины во вторник уничтожила 7 воздушных целей российской армии.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей:

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1 самолет (Су-25);

1 вертолет (Ка-52);

2 крылатые ракеты;

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3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Дословно: "Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины".

Темы: война
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