ВСУ минусуют 7 вражеских целей в небе Украины
Вторник, 26 апреля 2022, 23:21
Противовоздушная оборона Украины во вторник уничтожила 7 воздушных целей российской армии.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Детали: За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей:
1 самолет (Су-25);
2 крылатые ракеты;
3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
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Дословно: "Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины".