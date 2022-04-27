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Полтава: у місті прогриміли вибухи, "прильотів" не зафіксували

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 00:59

Ввечері у вівторок, 26 квітня, мешканці Полтави чули звуки, схожі на вибухи.

Джерело: міський голова Полтави Олександр Мамай у Telegram, очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова Мамая: "Щойно ви чули вибухи.

Уточнюємо всю інформацію.

Велике прохання не публікувати фото та відеоматеріали".

Пряма мова Луніна: "Більше години тому в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Станом на зараз у нас немає інформації про "прильоти", руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети.

Будуть подробиці – інформуватиму".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових 16 квітня було завдано шкоду господарській інфраструктурі, тоді одна людина загинула, ще одна була поранена.

Теми: Полтававійнавибух
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