Полтава: в городе прогремели взрывы, "прилетов" не зафиксировали
Вечером во вторник, 26 апреля, жители Полтавы слышали звуки, похожие на взрывы.
Источник: городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
Прямая речь Мамая: "Вы слышали взрывы.
Уточняем всю информацию.
Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы".
Прямая речь Лунина: "Больше часа назад в некоторых районах Полтавы и пригородах многие слышали звуки, похожие на взрывы.
По состоянию на данный момент у нас нет информации о "прилетах", разрушениях инфраструктуры, пострадавших, или сбитых ракетах.
Будут подробности – буду информировать".
Напомним:
В одном из сел под Полтавой ракетным ударом российских военных 16 апреля был нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, тогда один человек погиб, еще один был ранен.