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В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 02:04
В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу
руйнування на Донеччині, фото: facebook Кириленка

26 квітня росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: у Лимані, Нью-Йорку і Травневому.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: Крім інформації про трьох убитих цивільних осіб, Кириленко повідомив про те, що ще шестеро людей отримали поранення.

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"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – написав голова ОВА.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині у вівторок загинули двоє людей.

 

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Теми: Донецька областьвійна
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