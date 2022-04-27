В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу
Середа, 27 квітня 2022, 02:04
26 квітня росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: у Лимані, Нью-Йорку і Травневому.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Деталі: Крім інформації про трьох убитих цивільних осіб, Кириленко повідомив про те, що ще шестеро людей отримали поранення.
"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – написав голова ОВА.
Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині у вівторок загинули двоє людей.