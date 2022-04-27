Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОВА повідомили про кількість убитих цивільних на Донеччині за добу

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 02:04
руйнування на Донеччині, фото: facebook Кириленка

26 квітня росіяни вбили трьох цивільних на Донеччині: у Лимані, Нью-Йорку і Травневому.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: Крім інформації про трьох убитих цивільних осіб, Кириленко повідомив про те, що ще шестеро людей отримали поранення.

"Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – написав голова ОВА.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині у вівторок загинули двоє людей.

 

Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС

Зеленського запросили на саміт G20

Пєсков: Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться

фотоДБР проводить обшуки у братів Медведчука та Козака

У Херсоні росіяни розігнали мітинг за Україну – четверо постраждалих

Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями – міністр оборони Туреччини

Усі новини...
Донецька область
Донеччина: обстріли по всій лінії фронту, загинули 2 мирних жителів, 6 - поранено
Відновити електропостачання третині Донеччини неможливо – ДТЕК
Донецька область: Є ймовірність російської провокації на Карлівському водосховищі — РНБО
Останні новини
15:59
Розвідка США заздалегідь попереджає Україну, куди летять російські ракети – ЗМІ
15:51
Президент Естонії підписав закон про заборону символів на підтримку війни РФ проти України
15:44
Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС
15:39
Купівля Twitter: Маску загрожує неустойка в 1 мільярд доларів у разі розриву угоди
15:38
Загинули 5 працівників: в екопарку Фельдмана розповіли про евакуацію тварин
15:26
Близько 400 українців звернулися до омбудсмена через зґвалтування окупантами – Денісова
15:20
В морі біля Одеси бачили кораблі: військові кажуть, це некеровані баржі
15:14
Росію чекає "дуже складна ситуація" найближчі роки – голова Рахункової палати РФ
15:08
У Києві з 2 травня розпочнеться прийом заяв до перших класів
15:05
ФОТОПосольство Австрії повернулося до Києва
Усі новини...