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В ОВА сообщили о количестве убитых гражданских в Донецкой области за сутки

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 02:04
разрушения в Донецкой области, фото: facebook Кириленко

26 апреля россияне убили трех гражданских в Донецкой области: в Лимане, Нью-Йорке и Майском.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: Кроме информации о трех убитых гражданских лицах, Кириленко сообщил о том, что еще шесть человек получили ранения.

"Удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - написал глава ОВА.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области во вторник погибли два человека.

 

Темы: Донецкая областьвойна
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