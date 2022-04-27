В ОВА сообщили о количестве убитых гражданских в Донецкой области за сутки
Среда, 27 апреля 2022, 02:04
26 апреля россияне убили трех гражданских в Донецкой области: в Лимане, Нью-Йорке и Майском.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Детали: Кроме информации о трех убитых гражданских лицах, Кириленко сообщил о том, что еще шесть человек получили ранения.
"Удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - написал глава ОВА.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области во вторник погибли два человека.