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Канада передасть Україні новітні броньовані автомобілі

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 04:27
фото: Getty Images

Канада закупить для військових України 8 броньованих автомобілів.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією "Roshel". Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям".

Деталі: Ананд додала, що Канада "продовжить надавати Україні різнобічну військову допомогу".

Нагадаємо: Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.

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Теми: КанадавійнаУкраїна
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