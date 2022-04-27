Канада передасть Україні новітні броньовані автомобілі

Канада закупить для військових України 8 броньованих автомобілів.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією "Roshel". Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям".

Деталі: Ананд додала, що Канада "продовжить надавати Україні різнобічну військову допомогу".

Нагадаємо: Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.