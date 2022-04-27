Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада передасть Україні новітні броньовані автомобілі

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 04:27
Канада передасть Україні новітні броньовані автомобілі
фото: Getty Images

Канада закупить для військових України 8 броньованих автомобілів.

Джерело: міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter

Пряма мова: "Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією "Roshel". Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям".

Реклама:

Деталі: Ананд додала, що Канада "продовжить надавати Україні різнобічну військову допомогу".

Нагадаємо: Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.

Теми: КанадавійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: