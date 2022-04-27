Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 04:27
Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили
фото: Getty Images

Канада закупит для военных Украины 8 бронированных автомобилей.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Прямая речь: "Канада заключила контракт на закупку восьми бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel". Их будет как можно скорее передана нашим украинским друзьям".

Реклама:

Детали: Ананд добавила, что Канада "продолжит оказывать Украине разностороннюю военную помощь".

Напомним: Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.

Темы: КанадавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Канада
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: