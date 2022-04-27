Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили
Среда, 27 апреля 2022, 04:27
Канада закупит для военных Украины 8 бронированных автомобилей.
Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter
Прямая речь: "Канада заключила контракт на закупку восьми бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel". Их будет как можно скорее передана нашим украинским друзьям".
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Детали: Ананд добавила, что Канада "продолжит оказывать Украине разностороннюю военную помощь".
Напомним: Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.