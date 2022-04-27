Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили

Канада закупит для военных Украины 8 бронированных автомобилей.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Прямая речь: "Канада заключила контракт на закупку восьми бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel". Их будет как можно скорее передана нашим украинским друзьям".

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Детали: Ананд добавила, что Канада "продолжит оказывать Украине разностороннюю военную помощь".

Напомним: Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.