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Канада передаст Украине новейшие бронированные автомобили

Ольга ГлущенкоСреда, 27 апреля 2022, 04:27
фото: Getty Images

Канада закупит для военных Украины 8 бронированных автомобилей.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter

Прямая речь: "Канада заключила контракт на закупку восьми бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel". Их будет как можно скорее передана нашим украинским друзьям".

Детали: Ананд добавила, что Канада "продолжит оказывать Украине разностороннюю военную помощь".

Напомним: Канада отправила в Украину четыре гаубицы М-777 из 37 имеющихся в стране.

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Темы: КанадавойнаУкраина
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