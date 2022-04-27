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Вже 73% американців підтримують поставки зброї в Україну

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 07:41

73% американців підтримують зусилля США щодо постачання зброї Україні, що є найвищим рівнем підтримки з моменту вторгнення Росії.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене наприкінці березня ще до того, як виникло глобальне обурення через виявлення вбитих мирних жителів на Київщині, показало, що 68% респондентів підтримують доставку зброї в Україну.

Останнє опитування також показало, що більшість демократів і республіканців підтримують санкції США проти Росії і заявляють, що віддадуть перевагу кандидатам на проміжних виборах до Конгресу 8 листопада, які підтримують військову допомогу Україні.

Напруженість між Вашингтоном і Москвою також посилює занепокоєння, що Росія може спробувати втрутитися в ці вибори.

Близько половини американців, зокрема, 6 із 10 демократів і майже половина республіканців, стурбовані тим, що Росія може спробувати вплинути на вибори до Конгресу за допомогою дезінформації та онлайн-пропаганди.

Нагадаємо, Пентагон створив центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.

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Теми: СШАсоціологіяУкраїназброя
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