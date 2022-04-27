Уже 73% американцев поддерживают поставки оружия в Украину

73% американцев поддерживают усилия США по поставке оружия в Украину, что является самым высоким уровнем поддержки с момента вторжения России.

Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце марта еще до того, как возникло глобальное возмущение из-за обнаружения убитых мирных жителей в Киевской области, показал, что 68% респондентов поддерживают доставку оружия в Украину.

Последний опрос также показал, что большинство демократов и республиканцев поддерживают санкции США против России и заявляют, что предпочтут кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября, которые поддерживают военную помощь Украине.

Напряженность между Вашингтоном и Москвой также усугубляет беспокойство, что Россия может попытаться вмешаться в эти выборы.

Около половины американцев, в том числе 6 из 10 демократов и почти половина республиканцев, обеспокоены тем, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс посредством дезинформации и онлайн-пропаганды.

Напомним, Пентагон создал центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.