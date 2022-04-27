Двох дітей, поранених у Маріуполі, визволили з Росії й лікують у Києві

Двох дітей, 8 і 9 років, поранених у Маріуполі російськими військами у березні і вивезених до РФ, вдалося повернути в Україну, їх лікують в "Охматдиті" в Києві.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Дослівно: "Стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами країни-агресора м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня - 8-річна. Окупанти вивезли дітей в РФ. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в м. Києві".

Деталі: Загалом станом на ранок 27 квітня відомо про 610 дітей, постраждалих в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За офіційними даними, загинули 217 дітей (за останню добу кількість жертв не змінилася), кількість поранених зросла до 393 дітей. Ці цифри не остаточні: в місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях підрахувати жертв не вдається.

З того, що відомо, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м. Києві – 16, у Житомирській області – 15.

За даними прокуратури, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 закладів освіти, 102 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо: 26 квітня стало відомо, що дочку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, яку окупанти вивезли до захопленого Донецька, вдалося повернути на підконтрольну територію України – 12-річна Кіра вже з дідусем у Києві.