Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двох дітей, поранених у Маріуполі, визволили з Росії й лікують у Києві

Олена РощінаСереда, 27 квітня 2022, 08:56

Двох дітей, 8 і 9 років, поранених у Маріуполі російськими військами у березні і вивезених до РФ, вдалося повернути в Україну, їх лікують в "Охматдиті" в Києві.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів 

Дослівно: "Стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу військами країни-агресора м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 9-річна дитина, а 23 березня - 8-річна. Окупанти вивезли дітей в РФ. Наразі їх вдалося повернути в Україну, вони перебувають на лікуванні в НДСЛ "Охматдит" в м. Києві".

Реклама:

Деталі: Загалом станом на ранок 27 квітня відомо про 610 дітей, постраждалих в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

За офіційними даними, загинули 217 дітей (за останню добу кількість жертв не змінилася), кількість поранених зросла до 393 дітей. Ці цифри не остаточні: в місцях активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях підрахувати жертв не вдається. 

З того, що відомо, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 129, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській областях – 17, у м. Києві – 16, у Житомирській області – 15.

ВІДЕО ДНЯ

За даними прокуратури, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1508 закладів освіти, 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо: 26 квітня стало відомо, що дочку загиблого в Маріуполі чемпіона України з водного поло Євгена Обединського, яку окупанти вивезли до захопленого Донецька, вдалося повернути на підконтрольну територію України – 12-річна Кіра вже з дідусем у Києві.

Теми: Маріупольвійнадітидепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: