Двоих детей, раненых в Мариуполе, вызволили из России и лечат в Киеве

Двоих детей, 8 и 9 лет, раненых в Мариуполе российскими войсками в марте и вывезенных в РФ, удалось вернуть в Украину, их лечат в "Охматдете" в Киеве.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на ювенальных прокуроров

Дословно: "Стало известно, что 20 марта в результате обстрела войсками страны-агрессора г. Мариуполь Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок, а 23 марта – 8-летний. Оккупанты вывезли детей в РФ. Сейчас их удалось вернуть в Украину, они находятся на лечении в НДСБ "Охматдет" в г. Киеве".

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Детали: Всего по состоянию на утро 27 апреля известно о 610 детях, пострадавших в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальным данным, погибли 217 детей (за последние сутки количество жертв не изменилось), количество раненых возросло до 393 детей. Эти цифры не окончательны: в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях подсчитать жертв не удается.

Из того, что известно, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской областях – 17, в г. Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

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По данным прокуратуры, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1508 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

Напомним, 26 апреля стало известно, что дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, которую оккупанты вывезли в захваченный Донецк, удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины – 12-летняя Кира уже с дедушкой в ​​Киеве.