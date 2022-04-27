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ФСБ заявляє, що затримала двох диверсантів та "прихильників українського нацизму"

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 09:57
ФСБ заявляє, що затримала двох диверсантів та прихильників українського нацизму
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Російська ФСБ повідомила про затримання двох росіян – прихильників "українського нацизму", які нібито готували диверсію в Білгородській області.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: ФСБ заявляє, що нібито при підготовці диверсії на об'єкті транспортної інфраструктури в Білгородській області затримано 2 росіян – прихильників "українського нацизму", затримані дають "свідчення".

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Вони також вигадали, що ті два диверсанти нібито направляли на "Миротворець" відомості про російських військових, які беруть участь у війні.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ писали, що у Кремлі скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".

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Теми: Росіяпропагандавійна
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