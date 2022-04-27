Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ заявляє, що затримала двох диверсантів та "прихильників українського нацизму"

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 09:57
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Російська ФСБ повідомила про затримання двох росіян – прихильників "українського нацизму", які нібито готували диверсію в Білгородській області.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: ФСБ заявляє, що нібито при підготовці диверсії на об'єкті транспортної інфраструктури в Білгородській області затримано 2 росіян – прихильників "українського нацизму", затримані дають "свідчення".

Вони також вигадали, що ті два диверсанти нібито направляли на "Миротворець" відомості про російських військових, які беруть участь у війні.

Нагадаємо: Раніше ЗМІ писали, що у Кремлі скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".

Теми: Росіяпропагандавійна
Головне сьогодні

Регіони: росіяни вдарили ракетами по селу Шевченкове, "Азовсталь" тримається

Росіяни закріпилися біля Таврійського, готуються форсувати Сіверський Донець – зведення Генштабу

Херсонщина: Росіяни з травня збираються переводити регіон на рублі

У парламенті Канади визнали геноцидом злочини РФ в Україні

У Конгресі США схвалили закон про направлення російських активів на користь України

фотоАмериканці показали, як вантажать 155-мм гаубиці для відправки в Україну

Усі новини...
Росія
У Німеччині заговорили про санкції проти ексканцлера Шрьодера
У Польщі затримали шпигунів з Росії та Білорусі
Рубцовськ головного мозку. Що в головах російських вбивць, ґвалтівників і мародерів
Останні новини
11:04
Маріуполь: за ніч окупанти нанесли 50 авіаударів, скидали фосфорні бомби – Азов
10:56
ЗНО-2022: демонстраційний варіант тесту можна пройти онлайн
10:52
фото​Окупанти обстріляли відомий курорт на Донеччині
10:43
Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 травня
10:42
Міністри енергетики ЄС обговорять газовий шантаж РФ після зупинки постачань до Польщі й Болгарії
10:41
Харківщина потерпає від артилерійського вогню РФ: 1 загиблий, 8 поранених
10:41
Провідний світовий автодилер Inchcape йде з РФ: бізнес продадуть місцевому керівництву
10:32
"Слуга народу" виключила з фракції Ковальова, який перебуває на окупованій Херсонщині
10:27
Один із лідерів світової б'юті-індустрії Coty припинить роботу в РФ
10:26
Втрати Росії у війні ростуть: лише за минулу добу загинули 400 окупантів - Генштаб
Усі новини...