ФСБ заявляє, що затримала двох диверсантів та "прихильників українського нацизму"
Середа, 27 квітня 2022, 09:57
Російська ФСБ повідомила про затримання двох росіян – прихильників "українського нацизму", які нібито готували диверсію в Білгородській області.
Джерело: кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: ФСБ заявляє, що нібито при підготовці диверсії на об'єкті транспортної інфраструктури в Білгородській області затримано 2 росіян – прихильників "українського нацизму", затримані дають "свідчення".
Вони також вигадали, що ті два диверсанти нібито направляли на "Миротворець" відомості про російських військових, які беруть участь у війні.
Нагадаємо: Раніше ЗМІ писали, що у Кремлі скаржаться, що пропаганда "переборщила із нагнітанням теми нацизму в Україні".