ФСБ заявляет, что задержала двух диверсантов и "сторонников украинского нацизма"

Российская ФСБ сообщила о якобы задержании двух россиян – сторонников "украинского нацизма", которые якобы готовили диверсию в Белгородской области.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: ФСБ заявляет, что якобы при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны 2 россиян - сторонников "украинского нацизма", задержанные дают "признательные показания".

Они также придумали, что те два диверсанта якобы направляли на "Миротворец" сведения о российских военных, участвующих в войне.

Напомним: Раньше СМИ писали, что в Кремле жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине".