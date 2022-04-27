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ФСБ заявляет, что задержала двух диверсантов и "сторонников украинского нацизма"

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 09:57
иллюстративное фото

Российская ФСБ сообщила о якобы задержании двух россиян – сторонников "украинского нацизма", которые якобы готовили диверсию в Белгородской области.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: ФСБ заявляет, что якобы при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны 2 россиян - сторонников "украинского нацизма", задержанные дают "признательные показания".

Они также придумали, что те два диверсанта якобы направляли на "Миротворец" сведения о российских военных, участвующих в войне.

Напомним: Раньше СМИ писали, что в Кремле жалуются, что пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине".

Темы: Росcияпропагандавойна
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