Росія в Україні втратила уже 22 400 своїх вояк, 939 танків і 185 літаків
Середа, 27 квітня 2022, 10:53
Російські окупанти продовжують нести втрати у загарбницькій війні в Україні: уже втратили 22 400 вояк, 939 танків і 185 літаків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:
- особового складу близько 22 400 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 939 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2 342 (+34) од,
- артилерійських систем – 421 (+5) од,
- РСЗВ – 149 (+0) од,
- засобів ППО – 71 (+2) од,
- літаків – 185 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+1) од,
- автомобільної техніки – 1 666 (+23) од,
- кораблів/катерів – 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2),
- спеціальної техніки – 31 (+0).
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
У Генштабі додали, що найбільші втрати противника минулої доби були на Курахівському та Ізюмському напрямках.
ВІДЕО ДНЯ