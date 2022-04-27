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Росія в Україні втратила уже 22 400 своїх вояк, 939 танків і 185 літаків

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 10:53
Росія в Україні втратила уже 22 400 своїх вояк, 939 танків і 185 літаків
Знищена російська техніка в Україні. Фото Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують нести втрати у загарбницькій війні в Україні: уже втратили 22 400 вояк, 939 танків і 185 літаків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу близько 22 400 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 939 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2 342 (+34) од,
  • артилерійських систем – 421 (+5) од,
  • РСЗВ – 149 (+0) од,
  • засобів ППО – 71 (+2) од,
  • літаків – 185 (+1) од,
  • гелікоптерів – 155 (+1) од,
  • автомобільної техніки – 1 666 (+23) од,
  • кораблів/катерів – 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2),
  • спеціальної техніки – 31 (+0).
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі додали, що найбільші втрати противника минулої доби були на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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