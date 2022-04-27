Росія в Україні втратила уже 22 400 своїх вояк, 939 танків і 185 літаків

Російські окупанти продовжують нести втрати у загарбницькій війні в Україні: уже втратили 22 400 вояк, 939 танків і 185 літаків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:

особового складу близько 22 400 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 939 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 2 342 (+34) од,

артилерійських систем – 421 (+5) од,

РСЗВ – 149 (+0) од,

засобів ППО – 71 (+2) од,

літаків – 185 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+1) од,

автомобільної техніки – 1 666 (+23) од,

кораблів/катерів – 8 (+0) од,

цистерн з ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (+2),

спеціальної техніки – 31 (+0).

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі додали, що найбільші втрати противника минулої доби були на Курахівському та Ізюмському напрямках.