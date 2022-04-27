Россия в Украине потеряла уже 22 400 своих вояк, 939 танков и 185 самолетов

Российские оккупанты продолжают нести потери в захватнической войне в Украине: уже потеряли 22 400 солдат, 939 танков и 185 самолетов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

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личного состава около 22 400 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2 342 (+34) ед,

артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

РСЗО – 149 (+0) ед,

средств ПВО – 71 (+2) ед,

самолетов – 185 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+1) ед,

автомобильной техники – 1 666 (+23) ед,

кораблей/катеров – 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2),

специальной техники – 31 (+0).

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Кураховском и Изюмском направлениях.