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Россия в Украине потеряла уже 22 400 своих вояк, 939 танков и 185 самолетов

Ирина БалачукСреда, 27 апреля 2022, 10:53
Россия в Украине потеряла уже 22 400 своих вояк, 939 танков и 185 самолетов
Уничтоженная российская техника в Украине. Фото Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают нести потери в захватнической войне в Украине: уже потеряли 22 400 солдат, 939 танков и 185 самолетов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 22 400 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 939 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 342 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 421 (+5) ед,
  • РСЗО – 149 (+0) ед,
  • средств ПВО – 71 (+2) ед,
  • самолетов – 185 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+1) ед,
  • автомобильной техники – 1 666 (+23) ед,
  • кораблей/катеров – 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2),
  • специальной техники – 31 (+0).
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Кураховском и Изюмском направлениях.

Темы: РосcиявойнаУкраина
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