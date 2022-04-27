В ОП після зустрічі міністрів оборони повідомили "погані новини для РФ"
Середа, 27 квітня 2022, 11:16
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що має для Росії погані новини після зустрічі 40 міністрів оборони країн світу, оскільки Україна суттєво посилюється.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: "Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України.
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Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ.
Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї – Україна суттєво посилюється".
Нагадаємо: Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.
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