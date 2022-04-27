В ОП після зустрічі міністрів оборони повідомили "погані новини для РФ"

США ПРИЙМАЮТЬ КОНСУЛЬТАТИВНУ ГРУПУ З БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА АВІАБАЗІ "РАМШТАЙН", ФОТО GETTY IMAGES

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що має для Росії погані новини після зустрічі 40 міністрів оборони країн світу, оскільки Україна суттєво посилюється.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України.

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Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для РФ.

Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї – Україна суттєво посилюється".

Нагадаємо: Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті, в зоні відповідальності Європейського командування США.