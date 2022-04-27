В ОП после встречи министров обороны сообщили "плохие новости для РФ"

США ПРИНИМАЮТ КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ГРУППУ ПО БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ НА АВИАБАЗЕ "РАМШТАЙН", ФОТО GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России плохие новости после встречи 40 министров обороны стран мира, поскольку Украина существенно усиливается.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины.

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Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира очень плохие новости для РФ.

Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия – Украина существенно усиливается".

Напомним: Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.