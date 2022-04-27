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Над Дніпропетровщиною збили ракету

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 12:47
ФОТО З TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Вранці 27 квітня українські захисники збили російську ракету у Дніпропетровській області, постраждалих немає.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету". 

 
Фото з Telegram  Валентина Резніченка 

Деталі: Голова ОВА додав, що уламки ракети впали на галявині, постраждалих немає. 

 
Фото з Telegram  Валентина Резніченка 

Передісторія:

  • Вночі 27 квітня російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.  
     

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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