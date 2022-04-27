Над Дніпропетровщиною збили ракету

Вранці 27 квітня українські захисники збили російську ракету у Дніпропетровській області, постраждалих немає.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету".

Фото з Telegram Валентина Резніченка

Деталі: Голова ОВА додав, що уламки ракети впали на галявині, постраждалих немає.

Фото з Telegram Валентина Резніченка

Передісторія:

Вночі 27 квітня російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.

