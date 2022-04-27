Над Днепропетровской областью сбили ракету
Среда, 27 апреля 2022, 12:47
Утром 27 апреля украинские защитники сбили российскую ракету в Днепропетровской области, пострадавших нет.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету".
Детали: Глава ОВА добавил, что обломки ракеты упали на лужайке, пострадавших нет.
Предыстория:
- Ночью 27 апреля российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен.