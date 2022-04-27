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Над Днепропетровской областью сбили ракету

Ирина БалачукСреда, 27 апреля 2022, 12:47
Над Днепропетровской областью сбили ракету
ФОТО ИЗ TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Утром 27 апреля украинские защитники сбили российскую ракету в Днепропетровской области, пострадавших нет.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету". 

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Фото Из Telegram  Валентина РезнИченкО

Детали: Глава ОВА добавил, что обломки ракеты упали на лужайке, пострадавших нет.

 
Фото Из Telegram  Валентина РезнИченкО

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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