Над Днепропетровской областью сбили ракету

Утром 27 апреля украинские защитники сбили российскую ракету в Днепропетровской области, пострадавших нет.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету".

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Фото Из Telegram Валентина РезнИченкО

Детали: Глава ОВА добавил, что обломки ракеты упали на лужайке, пострадавших нет.

Фото Из Telegram Валентина РезнИченкО

Предыстория:

Ночью 27 апреля российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен.