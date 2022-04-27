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Кремль имеет планы на ОРДЛО, назначил нового "куратора" – СМИ

Роман ПетренкоСреда, 27 апреля 2022, 13:36
Кремль имеет планы на ОРДЛО, назначил нового куратора – СМИ
ДМИТРий КОЗАК, ФОТО ТАСС

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока Кремля, стал "куратором" отношений с "ЛНР-ДНР" вместо Дмитрия Козака, сообщает РБК.

Источник: РБК со ссылкой на пять источников, близких к Кремлю

Детали: Теперь за работу с боевиками отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике РФ.

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Сейчас в РФ создается новый департамент, который будет отвечать за взаимодействие с оккупированными территориями Украины.

Один из собеседников говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения "республик" в состав России.

На прошлой неделе стало известно, что Кириенко посетил оккупированный Донецк, где встретился с главарями "ДНР" и "ЛНР". Поездка была "презентационной, ознакомительной".

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Темы: ОРДЛОПутиноккупацияРосcия
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