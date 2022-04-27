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Бойовики "розслідуватимуть" слова Кіма про вбивство зрадників

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 14:23

Так звана прокуратура "ДНР" порушила "кримінальну справу" стосовно голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Джерело: видання бойовиків "Донбасс Сегодня"

Деталі: "Дело" завели за фактом "публічних закликів до здійснення екстремісткої діяльності з використанням засобів масової інформації".

"Прокуратура" встановила, що 21 квітня Кім у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" нібито "здійснював заклики до екстремістської діяльності, тобто. скоєння особливо тяжких злочинів - вбивств за мотивами національної ненависті".

Передісторія: Ймовірно, йдеться про ефір, в якому Кім коментував вбивство проросійського блогера у Херсоні.

Пряма мова Кіма: "Сьогодні розстріляний російський блогер в машині. Це означає, що Херсон - це Україна, що там є партизани, і все одно всіх зрадників будуть страчувати.

Я не боюся цього слова, це так і буде. І людям ми не зможемо заборонити розстрілювати зрадників через яких гинуть наші люди".

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Теми: Миколаївська областьОРДЛОвійнадержзрада
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