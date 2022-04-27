Боевики будут "расследовать" слова Кима об убийстве предателей

Так называемая прокуратура "ДНР" возбудила "уголовное дело" в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Источник: издание боевиков "Донбасс Сегодня"

Детали: "Дело" завели по факту "публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации".

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"Прокуратура" установила, что 21 апреля Ким в прямом эфире телеканала "Украина 24" якобы "осуществлял призывы к экстремистской деятельности, т.е. совершению особо тяжких преступлений – убийств по мотивам национальной ненависти".

Предыстория: Вероятно, речь идет об эфире, в котором Ким комментировал убийство пророссийского блоггера в Херсоне.

Прямая речь Кима: "Сегодня расстрелян русский блоггер в машине. Это значит, что Херсон – это Украина, там есть партизаны, и все равно всех предателей будут казнить.

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Я не боюсь этого слова, это так будет. И людям мы не сможем запретить расстреливать предателей из-за которых гибнут наши люди".