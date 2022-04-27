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В морі біля Одеси бачили кораблі: військові кажуть, це некеровані баржі

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 15:20

Оперативне командування "Південь" пояснило, що кораблі, які жителі Одеси бачили у морі, – це танкер "Міленіум Спіріт" без екіпажу і некеровані баржі, які віднесло в море.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Telegram

Дослівно Оперативне командування "Південь": "Судна, що часом з'являються на обрії – це обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано".

Деталі: Військові підкреслили, що підходу російських кораблів до узбережжя Одеси не було.

А обстановка в морі під постійними контролем сил охорони та оборони.

У міськраді нагадали, що цивільне судноплавство не здійснюється через закриття росіянами північно-західної частини Чорного моря під погрозою застосування зброї.

Раніше користувачі соцмереж повідомили, що бачили кораблі у морі поблизу Одеси. Вони припускали, що це можуть бути кораблі російських окупантів.

Теми: ОдесавійнаЧорне море
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