Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В морі біля Одеси бачили кораблі: військові кажуть, це некеровані баржі

Ірина БалачукСереда, 27 квітня 2022, 15:20

Оперативне командування "Південь" пояснило, що кораблі, які жителі Одеси бачили у морі, – це танкер "Міленіум Спіріт" без екіпажу і некеровані баржі, які віднесло в море.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Telegram

Дослівно Оперативне командування "Південь": "Судна, що часом з'являються на обрії – це обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано".

Реклама:

Деталі: Військові підкреслили, що підходу російських кораблів до узбережжя Одеси не було.

А обстановка в морі під постійними контролем сил охорони та оборони.

У міськраді нагадали, що цивільне судноплавство не здійснюється через закриття росіянами північно-західної частини Чорного моря під погрозою застосування зброї.

Раніше користувачі соцмереж повідомили, що бачили кораблі у морі поблизу Одеси. Вони припускали, що це можуть бути кораблі російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ОдесавійнаЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: