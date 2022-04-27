В море возле Одессы видели корабли: военные говорят, это неуправляемые баржи

Оперативное командование "Юг" объяснило, что корабли, которые жители Одессы видели в море, – это танкер "Миллениум Спирит" без экипажа и неуправляемые баржи, которые унесло в море.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Telegram

Дословно Оперативное командование "Юг": "Судна, которые порой появляются на горизонте, – это обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано".

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Детали: Военные подчеркнули, что подхода российских кораблей к побережью Одессы не было.

А обстановка в море находится под постоянным контролем сил охраны и обороны.

В горсовете напомнили, что гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия россиянами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия.

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Ранее пользователи соцсетей сообщили, что видели корабли в море вблизи Одессы. Они предполагали, что это могут быть корабли российских оккупантов.