Дніпропетровщина: окупанти тричі за день обстріляли село касетними снарядами – ОДА

Російські війська вже тричі за день обстріляли касетними снарядами село Велика Костромка на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно: "Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною.

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Людей, на щастя, не зачепило.

Частково залишили село без світла. Працюють фахівці".

Що передувало: У середу зранку Резніченко повідомляв, російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.