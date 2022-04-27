Дніпропетровщина: окупанти тричі за день обстріляли село касетними снарядами – ОДА
Середа, 27 квітня 2022, 19:19
Російські війська вже тричі за день обстріляли касетними снарядами село Велика Костромка на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в Telegram
Дослівно: "Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною.
Людей, на щастя, не зачепило.
Частково залишили село без світла. Працюють фахівці".
Що передувало: У середу зранку Резніченко повідомляв, російські війська обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка у Дніпропетровській області, постраждало підприємство енергетичної інфраструктури, одна людина поранена.