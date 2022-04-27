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Днепропетровщина: оккупанты трижды за день обстреляли село кассетными снарядами – ОГА

Катерина ТищенкоСреда, 27 апреля 2022, 19:19
Валентин Резниченко, фото с Telegram

Российские войска уже трижды за день обстреляли кассетными снарядами село Большая Костромка в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "Оккупанты уже трижды сегодня обстреляли кассетными снарядами Большую Костромку, граничащую с Херсонской областью.

Людей, к счастью, не задело.

Частично оставили деревню без света. Работают специалисты".

Что предшествовало: В среду утром Резниченко сообщил, что российские войска обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, пострадало предприятие энергетической инфраструктуры, один человек ранен.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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