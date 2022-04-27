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Через ракетну атаку зруйновано міст у Затоці, залізничний рух зупинили

Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 19:36
Через ракетну атаку зруйновано міст у Затоці, залізничний рух зупинили
Затока на мапі, Google Maps

Російська армія двічі вдарила ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області, через руйнування УЗ припинила рух приміських поїздів до Білгород-Дністровського .

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Внаслідок руйнувань, яких зазнав міст, Укрзалізниця обмежила маршрут прямування приміських поїздів на напрямку Одеса — Білгород-Дністровський.

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Дослівно: "Відсьогодні (27 квітня) приміські поїзди прямують у сполученні Одеса — Кароліно-Бугаз — Одеса.

На дільниці Кароліно-Бугаз — Білгород-Дністровський — Кароліно-Бугаз приміські поїзди курсувати не будуть".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

27 квітня о 6:45 відбувся повторний ракетний обстріл Росією моста через Дністровський лиман на Одещині, перший - стався 26 квітня. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що внаслідок дій російських військ міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.

Теми: Одеська областьУкрзалізницявійна
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