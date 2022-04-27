Из-за ракетной атаки разрушен мост в Затоке, железнодорожное движение остановили

Российская армия дважды ударила ракетами по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области, из-за разрушения УЗ прекратила движение пригородных поездов в Белгород-Днестровский.

Источник: Укрзализныця

Детали: В результате разрушений, окторым подвергся мост, Укрзализныця ограничила маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.

Дословно: "С сегодняшнего дня (27 апреля) пригородные поезда следуют в сообщении Одесса - Каролино-Бугаз - Одесса.

На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут".

Напомним:

27 апреля в 6:45 произошел повторный ракетный обстрел Россией моста через Днестровский лиман в Одесской области, первая атака была соврешеня россиянами 26 апреля. Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате действий российских войск мост через Днестровский лиман был разрушен.