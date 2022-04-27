У Франції арештували вілли трьох російських олігархів

Франція продовжує полювання на російські активи та майно - після заморожування чотирьох яхт, шести гелікоптерів і близько тридцяти віл, служби Мінфіну конфіскували три нові вілли олігархів на півдні Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Казначейство додало до свого списку маєток Олега Дерипаски. Дуже великий маєток, розташований між муніципалітетами Сен-Тропе і Раматюель, придбано в 2005 році. Мільярдер і засновник алюмінієвого гіганта Rusal наприкінці лютого засудив війну в Україні. Яхту олігарха вже арештували на Мальдівах минулого березня.

Друге майно, що потрапило під арешт, належить колишньому зятю Путіна Кирилу Шамалову. Розташована в Біарріці будівля була придбана в 2012 році молодим 32-річним російським мільярдером.

Колишній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки президента Росії, Кирило Шамалов є сином Миколи Шамалова, відомого як особистий банкір Путіна. Зокрема, він розбагатів, придбавши за кілька сотень доларів 3,8% акцій нафтогазового гіганта "Сибур", які зараз коштують кілька сотень мільйонів.

Третя вілла, на яку націлились державні служби: велика нерухомість, розташована на Лазурному березі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Називається Тріаноном, оскільки є копією знаменитого палацу, розташованого неподалік Версальського палацу, належить чеченському бізнесмену Мусі Бажаєву, який придбав його в 2000-х роках. 139-й статок Росії за версією Forbes. Він очолює енергетичну групу Alliance, створену в 1998 році його братом.

У середині квітня повідомлялося, що Франція заморозила 41 об’єкт нерухомості через санкції проти РФ й оцінила їх у 620 млн доларів, але насправді вартість майна наближається до мільярда доларів.

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Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів.