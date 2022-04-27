Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Франції арештували вілли трьох російських олігархів

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 22:01

Франція продовжує полювання на російські активи та майно - після заморожування чотирьох яхт, шести гелікоптерів і близько тридцяти віл, служби Мінфіну конфіскували три нові вілли олігархів на півдні Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Казначейство додало до свого списку маєток Олега Дерипаски. Дуже великий маєток, розташований між муніципалітетами Сен-Тропе і Раматюель, придбано в 2005 році. Мільярдер і засновник алюмінієвого гіганта Rusal наприкінці лютого засудив війну в Україні. Яхту олігарха вже арештували на Мальдівах минулого березня.

Реклама:

Друге майно, що потрапило під арешт, належить колишньому зятю Путіна Кирилу Шамалову. Розташована в Біарріці будівля була придбана в 2012 році молодим 32-річним російським мільярдером.

Колишній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки президента Росії, Кирило Шамалов є сином Миколи Шамалова, відомого як особистий банкір Путіна. Зокрема, він розбагатів, придбавши за кілька сотень доларів 3,8% акцій нафтогазового гіганта "Сибур", які зараз коштують кілька сотень мільйонів.

Третя вілла, на яку націлились державні служби: велика нерухомість, розташована на Лазурному березі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Називається Тріаноном, оскільки є копією знаменитого палацу, розташованого неподалік Версальського палацу, належить чеченському бізнесмену Мусі Бажаєву, який придбав його в 2000-х роках. 139-й статок Росії за версією Forbes. Він очолює енергетичну групу Alliance, створену в 1998 році його братом.

ВІДЕО ДНЯ

У середині квітня повідомлялося, що Франція заморозила 41 об’єкт нерухомості через санкції проти РФ й оцінила їх у 620 млн доларів, але насправді вартість майна наближається до мільярда доларів.

Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів.

Теми: ФранціясанкціїолігархиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
Усі новини...
Реклама: