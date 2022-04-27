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Во Франции арестовали виллы трех российских олигархов

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 22:01

Франция продолжает охоту на российские активы и имущество - после замораживания четырех яхт, шести вертолетов и около тридцати вилл, службы Минфина конфисковали три новых виллы олигархов на юге Франции.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

Казначейство добавило в свой список имение Олега Дерипаски. Очень большое имение, расположенное между муниципалитетами Сен-Тропе и Раматюэлем, приобретено в 2005 году. Миллиардер и основатель алюминиевого гиганта Rusal в конце февраля осудил войну в Украине. Яхта олигарха уже была арестована на Мальдивах прошлого марта.

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Второе имущество, попавшее под арест, принадлежит бывшему зятю Путина Кириллу Шамалову. Расположенное в Биаррике здание было приобретено в 2012 году молодым 32-летним российским миллиардером.

Бывший муж Екатерины Тихоновой, младшей дочери президента России, Кирилл Шамалов - сын Николая Шамалова, известного как личный банкир Путина. В частности, он разбогател, приобретя за несколько сотен долларов 3,8% акций нефтегазового гиганта "Сибур", которые сейчас стоят несколько сотен миллионов.

Третья вилла, на которую нацелились и государственные службы: большая недвижимость, расположенная на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферре. Называется Трианоном, поскольку является копией знаменитого дворца, расположенного неподалеку от Версальского дворца, принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Бажаеву, который приобрел его в 2000-х годах. 139-е состояние России по версии Forbes. Он возглавляет энергетическую группу Alliance, созданную в 1998 году его братом.

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В середине апреля сообщалось, что Франция заморозила 41 объект недвижимости из-за санкций против РФ и оценила их в 620 млн долларов, но на самом деле стоимость имущества приближается к миллиарду долларов.

Темы: ФранциясанкцииолигархиРосcия
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