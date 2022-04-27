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Київщина: місцева влада планує відновити рух через всі зруйновані мости до літа

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 22:21
Київщина: місцева влада планує відновити рух через всі зруйновані мости до літа
зруйнований міст біля русанова на кивїщині 26 квітня. фото: getty images

Місцева влада Київщини планує до кінця травня встановити тимчасові понтонні переправи та споруди через усі зруйновані мости в області.

Джерело: очільник гуманітарного штабу області Олексій Кулеба

Дослівно: "Точно можемо проанонсувати, що до кінця травня ми відремонтуємо всі мостові переходи та зробимо альтернативні шляхові проїзди для мостів.

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Вже зараз, вже сьогодні в кожен населений пункт Київщини транспортне сполучення ми зробили. А до кінця травня відновимо всю мостову інфраструктуру".

Деталі: Кулеба розповів, що комунальні служби відновили електропостачання вже в 409 населених пунктів із 494, які перебували під російською окупацією.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 22 квітня, із 37 зруйнованих мостів на Київщині через 11 мостових переходів уже відновили рух автомобілів.
  • "Нова пошта" відновила роботу у відділеннях у Бучі й Ірпені, які сильно постраждали від російської окупації. До кінця травня планує відновити свої відділення на території всієї області.

Теми: Київська областьдорогидеокупація
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