Киевская область: местные власти планируют возобновить движение через все разрушенные мосты к лету

Местные власти Киевской области планируют до конца мая установить временные понтонные переправы и сооружения через все разрушенные мосты в области.

Источник: глава гуманитарного штаба области Алексей Кулеба

Дословно: "Точно можем проанонсировать, что до конца мая мы отремонтируем все мостовые переходы и сделаем альтернативные путевые проезды для мостов.

Реклама:

Уже сейчас, уже сегодня в каждый населенный пункт Киевской области транспортное сообщение мы сделали. А до конца мая возобновим всю мостовую инфраструктуру".

Детали: Кулеба рассказал, что коммунальные службы возобновили электроснабжение уже в 409 населенных пунктов из 494, которые были под российской оккупацией.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ