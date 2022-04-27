Киевская область: местные власти планируют возобновить движение через все разрушенные мосты к лету

Местные власти Киевской области планируют до конца мая установить временные понтонные переправы и сооружения через все разрушенные мосты в области.

Источник: глава гуманитарного штаба области Алексей Кулеба

Дословно: "Точно можем проанонсировать, что до конца мая мы отремонтируем все мостовые переходы и сделаем альтернативные путевые проезды для мостов.

Уже сейчас, уже сегодня в каждый населенный пункт Киевской области транспортное сообщение мы сделали. А до конца мая возобновим всю мостовую инфраструктуру".

Детали: Кулеба рассказал, что коммунальные службы возобновили электроснабжение уже в 409 населенных пунктов из 494, которые были под российской оккупацией.

Предыстория:

По состоянию на 22 апреля, из 37 разрушенных мостов в Киевской области из-за 11 мостовых переходов уже возобновили движение автомобилей.

"Новая почта" возобновила работу в отделениях в Буче и Ирпене, сильно пострадавших от российской оккупации. До конца мая планирует возобновить свои отделения на территории всей области.