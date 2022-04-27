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Окупований Росією Херсон: у місті прогриміли вибухи, росТБ відключилося

Севгіль Мусаєва, Світлана КізіловаСереда, 27 квітня 2022, 23:48
Пожежа у Херсоні після вибухів 27 квітня, фото УП

Увечері в середу в окупованому росіянами Херсоні городяни чули серію вибухів, після чого почалася пожежа.

Джерело: мешканці Херсона у коментарях УП

Деталі: Пізно увечері 27 квітня у Херсоні прогриміли вибухи, їх було так багато, що місцеві жителі не змогли підрахувати їх кількість.

Після серії вибухів почалася пожежа. "Щось горить у місті", - повідомив наш співрозмовник.

Пожежа у Херсоні після вибухів 27 квітня
Пожежа у Херсоні після вибухів 27 квітня

Пропагандисти з "РИА Новости", які перебувають у Херсоні разом з російськими окупантами, завяили - ЗСУ "випустили по Херсону" три "Точки-У".При цьому російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром. Після цього у місті перестало працювати російське телебачення.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У захопленій росіянами міській раді Херсона 26 квітня окупанти та колаборанти провели "нараду", на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

Теми: ХерсонокупаціявійнаРосія
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