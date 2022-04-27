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Оккупированный Россией Херсон: в городе прогремели взрывы, росТВ отключилось

Севгиль Мусаева, Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 23:48
Пожар в Херсоне после взрывов 28 апреля, фото УП

Вечером в среду в оккупированном россиянами Херсоне горожане слышали серию взрывов, после этого начался пожар.

Источник: жители Херсона в комментариях УП

Детали: Поздно вечером 27 апреля в Херсоне прогремели взрывы, их было так много, что горожане не смогли их подсчитать.

После серии взрывов начался пожар. "Что-то горит в городе", - сообщил собеседник.

Пожар в Херсоне после взрывов 27 апреля
Пожар в Херсоне после взрывов 27 апреля

Пропагандисты с "РИА Новости", которые находятся в Херсоне вместе с российскими оккупантами, заявили - ВСУ выпустили по Херсону" три "Точки-У".При этом российские СМИ написали, что взрыв произошел рядом с херсонским телецентром. После этого в городе перестало работать российское телевидение.

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Напомним: В захваченном россиянами городском совете Херсона 26 апреля оккупанты и коллаборанты провели "совещание", на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Темы: ХерсоноккупациявойнаРосcия
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