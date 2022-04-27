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Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 23:54
World Tourism Organization/Twitter

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) у середу на позачерговій сесії призупинила членство Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на twitter-сторінку UNWTO.

"Члени UNWTO проголосували за припинення повноважень Росії. На засіданні першої позачергової Генеральної асамблеї UNWTO члени обговорювали питання виключення Росії з Організації. Росія відмовилася активізуватися та захищати свою позицію, оголосивши про свій вихід із UNWTO ",- говориться у повідомленні.

Показово, що і цього разу РФ використала свій традиційну стратегію – коли збирається консенсус навколо питання про її виключення, першою оголосити про свій вихід.

Нагадаємо, що Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) є спеціалізованою установою ООН, що відповідає за просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. 

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На рішення UNWTO вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний усім членам, які підтримали цей крок. Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України",- пише він.

Теми: Росіятуризм
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