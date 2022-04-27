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Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації

"Європейська правда"Середа, 27 квітня 2022, 23:54
Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації
World Tourism Organization/Twitter

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) у середу на позачерговій сесії призупинила членство Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на twitter-сторінку UNWTO.

"Члени UNWTO проголосували за припинення повноважень Росії. На засіданні першої позачергової Генеральної асамблеї UNWTO члени обговорювали питання виключення Росії з Організації. Росія відмовилася активізуватися та захищати свою позицію, оголосивши про свій вихід із UNWTO ",- говориться у повідомленні.

Показово, що і цього разу РФ використала свій традиційну стратегію – коли збирається консенсус навколо питання про її виключення, першою оголосити про свій вихід.

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Нагадаємо, що Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) є спеціалізованою установою ООН, що відповідає за просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму. 

На рішення UNWTO вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний усім членам, які підтримали цей крок. Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України",- пише він.

Теми: Росіятуризм
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