Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) у середу на позачерговій сесії призупинила членство Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на twitter-сторінку UNWTO.

UNWTO Members voted to suspend Russia.



Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.



🇷🇺 declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.



🗞https://t.co/WXM5T7Qnpj pic.twitter.com/S3qUTxBgAE — World Tourism Organization (@UNWTO) April 27, 2022

"Члени UNWTO проголосували за припинення повноважень Росії. На засіданні першої позачергової Генеральної асамблеї UNWTO члени обговорювали питання виключення Росії з Організації. Росія відмовилася активізуватися та захищати свою позицію, оголосивши про свій вихід із UNWTO ",- говориться у повідомленні.

Показово, що і цього разу РФ використала свій традиційну стратегію – коли збирається консенсус навколо питання про її виключення, першою оголосити про свій вихід.

Нагадаємо, що Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) є спеціалізованою установою ООН, що відповідає за просування відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму.

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На рішення UNWTO вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний усім членам, які підтримали цей крок. Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України",- пише він.