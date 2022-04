Россию исключили из Всемирной туристической организации

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) в среду на внеочередной сессии приостановила членство России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на twitter-страницу UNWTO.

UNWTO Members voted to suspend Russia.



Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.



🇷🇺 declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.



🗞https://t.co/WXM5T7Qnpj pic.twitter.com/S3qUTxBgAE