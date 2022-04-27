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Россию исключили из Всемирной туристической организации

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 23:54
Россию исключили из Всемирной туристической организации
World Tourism Organization/Twitter

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) в среду на внеочередной сессии приостановила членство России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на twitter-страницу UNWTO.

"Члены UNWTO проголосовали за прекращение полномочий России. На заседании первой внеочередной Генеральной ассамблеи UNWTO члены обсуждали вопросы исключения России из Организации. Россия отказалась активизироваться и защищать свою позицию, объявив о своем выходе из UNWTO", - говорится в сообщении.

Показательно, что и на этот раз РФ использовала свою традиционную стратегию – когда собирается консенсус вокруг вопроса о ее исключении, первой объявить о своем выходе.

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Напомним, что Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) является специализированным учреждением ООН, отвечающим за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.

На решение UNWTO уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен всем членам, которые поддержали этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ​​войны против Украины",- пишет он.

Темы: Росcиятуризм
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