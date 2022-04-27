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Россию исключили из Всемирной туристической организации

"Европейская правда"Среда, 27 апреля 2022, 23:54
World Tourism Organization/Twitter

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) в среду на внеочередной сессии приостановила членство России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на twitter-страницу UNWTO.

"Члены UNWTO проголосовали за прекращение полномочий России. На заседании первой внеочередной Генеральной ассамблеи UNWTO члены обсуждали вопросы исключения России из Организации. Россия отказалась активизироваться и защищать свою позицию, объявив о своем выходе из UNWTO", - говорится в сообщении.

Показательно, что и на этот раз РФ использовала свою традиционную стратегию – когда собирается консенсус вокруг вопроса о ее исключении, первой объявить о своем выходе.

Напомним, что Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) является специализированным учреждением ООН, отвечающим за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.

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На решение UNWTO уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен всем членам, которые поддержали этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ​​войны против Украины",- пишет он.

Темы: Росcиятуризм
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