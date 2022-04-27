Россию исключили из Всемирной туристической организации

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) в среду на внеочередной сессии приостановила членство России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на twitter-страницу UNWTO.

UNWTO Members voted to suspend Russia.



Meeting for a first extraordinary UNWTO General Assembly, Members debated the suspension of Russia from the Organization.



🇷🇺 declined to step up and defend its position, and announced its withdrawal from UNWTO.



🗞https://t.co/WXM5T7Qnpj pic.twitter.com/S3qUTxBgAE — World Tourism Organization (@UNWTO) April 27, 2022

"Члены UNWTO проголосовали за прекращение полномочий России. На заседании первой внеочередной Генеральной ассамблеи UNWTO члены обсуждали вопросы исключения России из Организации. Россия отказалась активизироваться и защищать свою позицию, объявив о своем выходе из UNWTO", - говорится в сообщении.

Показательно, что и на этот раз РФ использовала свою традиционную стратегию – когда собирается консенсус вокруг вопроса о ее исключении, первой объявить о своем выходе.

Напомним, что Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) является специализированным учреждением ООН, отвечающим за продвижение ответственного, устойчивого и общедоступного туризма.

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На решение UNWTO уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен всем членам, которые поддержали этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ​​войны против Украины",- пишет он.