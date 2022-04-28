"Угода-сюрприз": США та Росія обмінялися ув'язненими

Росія та США обмінялися ув’язненими: Москва передала Вашингтону американця, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда в обмін на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Джерело: високопоставлений чиновник США в Associated Press, Anadolu, Daily Sabah

Деталі: Обмін відбувся в Туреччині.

Daily Sabah називає обмін "найгучнішим звільненням під час керівництва Джо Байдена" та "угодою-сюрпризом" і зазначає, що вона була тим паче екстраординарною, що була укладена тоді, коли війна Росії з Україною довела відносини зі США до найнижчої точки за останні десятиліття.

Тревор Рід був заарештований влітку 2019 року після того, як російська влада заявила, що він напав на офіцера, коли поліція відвезла його в поліцейську дільницю після нічної вечірки. Пізніше Рід був засуджений до дев'яти років ув'язнення, хоча його сім'я наполягала на невинуватості, а уряд США назвав його несправедливо затриманим.

Костянтин Ярошенко відбував 20-річний термін у федеральній в'язниці в Коннектикуті за змову з метою контрабанди кокаїну в США після того, як його заарештували в столиці Ліберії Монровії у 2010 році та екстрадували в США.

Росія вимагала повернення Ярошенка протягом багатьох років, одночасно відкидаючи прохання високопоставлених американських чиновників про звільнення Ріда, якому, за словами його сім'ї, наближався тисячний день ув'язнення і чиє здоров'я останнім часом погіршувалося.

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Американський чиновник назвав справу Ріда однією із "вкрай пріоритетних" для адміністрації Байдена, зокрема через його здоров'я, і зазначив, що Ярошенко, вирок якого був пом’якшений, уже відбув більшу частину свого терміну.

У МЗС Росії заявили, що обмін Ріда та Ярошенка став "результатом тривалого переговорного процесу".