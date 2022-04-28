"Соглашение-сюрприз": США и Россия обменялись заключенными

Россия и США обменялись заключенными: Москва передала Вашингтону американца, бывшего морского пехотинца Тревора Рида в обмен на российского летчика Константина Ярошенко.

Источник: высокопоставленный чиновник США в Associated Press, Anadolu, Daily Sabah

Детали: Обмен произошел в Турции.

Daily Sabah называет обмен "самым громким освобождением во время руководства Джо Байдена" и "соглашением-сюрпризом" и отмечает, что оно было тем более экстраординарным, что было заключено тогда, когда война России с Украиной довела отношения с США до самой низкой точки за последние десятилетия.

Тревор Рид был арестован летом 2019 года после того, как российские власти заявили, что он напал на офицера, когда полиция отвезла его в полицейский участок после ночной вечеринки. Позже Рид был приговорен к девяти годам заключения, хотя его семья настаивала на невиновности, а правительство США назвало его несправедливо задержанным.

Константин Ярошенко отбывал 20-летний срок в федеральной тюрьме в Коннектикуте за сговор с целью контрабанды кокаина в США после того, как его арестовали в столице Либерии Монровии в 2010 году и экстрадировали в США.

Россия требовала возвращения Ярошенко в течение многих лет, одновременно отвергая просьбы высокопоставленных американских чиновников об освобождении Рида, которому, по словам его семьи, близился тысячный день заключения и чье здоровье в последнее время ухудшалось.

ВИДЕО ДНЯ

Американский чиновник назвал дело Рида одним из "крайне приоритетных" для администрации Байдена, в частности из-за его здоровья, и отметил, что Ярошенко, приговор которого был смягчен, уже отбыл большую часть своего срока.

В МИД России заявили, что обмен Рида и Ярошенко стал "результатом продолжительного переговорного процесса".