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У парламенті Канади визнали геноцидом злочини РФ в Україні

Анастасія КалатурЧетвер, 28 квітня 2022, 03:29

Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом.

Джерело: "Укрінформ", Reuters

Дослівно ухвалена постанова: "Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України".

ДеталіУ заяві Палати громад Канади зазначено, що воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусову депортацію українських дітей, катування, фізичне  та психологічне травмування, зґвалтування.

Постанову внесла депутатка Гізер Макферсон.

Що передувало: Два тижні тому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що російську агресію проти Україні "правильно" називати "геноцидом".  На той час він став другим західним лідером після президента США Джо Байдена, який назвав нинішні дії РФ геноцидом.

Теми: КанадаРосіявійна
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